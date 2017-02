Ce n’est pas son tapis, noir de terre et dur comme de la pierre, qui fait du terrain de base-ball de Veyrassi un lieu incontournable. Mais bien celles et ceux qui le foulent. Cela fait plusieurs mois que Jean-Marie Vautrin, secrétaire général du club et enseignant à la faculté des sports, planche sur le blind baseball (base-ball pour malvoyants) et le développement d’un programme européen baptisé Batball, pour lequel il a obtenu un financement.

Deux journées de lancement de ce projet ont eu lieu en début de semaine, avec tous les partenaires. L’université de Montpellier, la section de joueurs malvoyants intégrée au sein du club allemand des Grizzlies de Freising et la fédération italienne, où neuf clubs proposent la pratique.

Également présent, Tom Nagel, président de l’association Bip baseball France, à disposition des clubs pour les aider à monter leur section pour non voyants. Le président de la fédération française et européenne, Didier Séminet, ainsi que le DTN et ancien Barracuda, Stephen Lesfargues, étaient aussi à Veyrassi, lundi, pour une réunion de travail alors que trois clubs ont une pratique handi à Nogent-sur-Marne, Pau et Montpellier. Tous étaient spectateurs, mardi, de sessions d’initiation aux étudiants. Qu’ils soient spécialisés en Apa (activité physique et adaptée) ou en base-ball. « Cela fait partie de notre cursus du second semestre. Ça nous met en situation. Le plus compliqué est de courir droit un bandeau sur les yeux, car on n’a pas de repère. Si ce n’est le son déclenché électroniquement sur la 1re base et manuellement en 2e et 3e bases », explique une étudiante, en licence2 Apa. « L’objectif est d’apporter une aide au développement différente de ce qui se fait par exemple en Italie, créatrice de cette pratique il y a vingt ans, explique Jean-Marie. Là-bas, ils ont entraîné des joueurs et n’ont plus suffisamment de coaches. Moi, je propose de partir à l’inverse. Former des gens capables d’aller dans les clubs, en France ou en Europe, à l’image d’étudiants en Erasmus, avec une mallette pédagogique composée de vidéos sur l’entraînement, le scorage, l’arbitrage… Un package technique qu’ils remettront après une animation. Pour laisser les gens travailler, et revenir. La meilleure façon de pratiquer étant la répétition. »

En région parisienne, le tournoi des Taupes rassemble les trois nations où se joue le blind : France, Italie, Allemagne. « L’objectif, explique Didier Séminet est d’organiser un championnat d’Europe pour malvoyants, j’espère à Montpellier, dans les prochains mois. L’idée de ce projet étant d’abord de se faire connaître. » Et ça part de Veyrassi.

Nathalie Hardouin