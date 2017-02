ANNÃ‰ES 90

We Are The 90’s est devenue en quelques années la référence incontestée des soirées parisiennes et montpelliéraines. Ces soirées « revival » sont très appréciées par une communauté d’adeptes qui ne cesse de se développer au fil des saisons. Une ambiance unique et authentique. La soirée où Elvis rencontre Michael Jackson, où Ray Charles tape un high-five à Freddy Mercury et où The Beatles twistent avec Beyoncé !

Rockstore, rue de Verdun. Demain de 23 h 52 à 5 h.

Tarifs : 5 € Crous – Pass Culture 12 € en prévente – 15 € sur place.