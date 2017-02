LE TEMPS DES CATHÃ‰DRALES

Point de visite de l’Écusson sans un petit détour par la magistrale cathédrale Saint-Pierre.

Passé le perron et ses gigantesques colonnes, vous pénétrez au sein d’une nef du XIVe siècle. Quand, soudain, vous êtes entraîné dans une faille spatio-temporelle. Pour vous en extraire, pas le choix. Il vous faut résoudre plusieurs énigmes, reconstituer des vitraux cassés, chasser les rats du lieu saint, sonner le tocsin ou encore jouer de l’orgue. Cette intrigue passionnante, c’est celle du jeu La Faille.

LES MYSTÈRES DE

LA CATHÉDRALE

Disponible en téléchargement gratuit sur Google store, l’application a été développée par deux Montpelliérains, Alain Remy et Patrice Cervellin. « Le but est de découvrir les mystères de la cathédrale de manière ludique et pédagogique », explique le premier nommé, alias Gaston, un dessinateur bien connu à Montpellier, passé notamment par Ubisoft. Et dans ce jeu récréatif, contrairement aux standards actuels, nulle violence. « Ici, on ne casse pas, on ne tue pas mais on répare, on éteint un feu, on construit. Nous souhaitions apporter une bienveillance sur le patrimoine », confesse Patrice Cervellin, lui aussi game designer de ce jeu qui a immédiatement séduit la Région Occitanie, qui a financé le projet.

CRÉÉ AVEC PEU DE MOYENS

À l’origine de l’idée, des étudiants de Paul-Valéry, qui remportent l’an passé un game jam, un concours dont le but est de concevoir un jeu vidéo en moins de quarante-huit heures. Puis, les deux comparses, qui se sont connus voici deux ans aux Nuits du chat, réactivent le projet. « En discutant, nous nous sommes rendu compte que nous étions complémentaires et que nous savions tous les deux travailler avec peu de moyens », confesse Alain Remy, qui aime répéter « qu’il n’y a nul besoin d’être cinquante pour créer un jeu vidéo ». D’ailleurs, celui-ci, comme le souligne Patrice, « c’est un peu l’école du système D ».

Et nos comparses auront besoin de leur ingéniosité, puisque La Faille pourrait avoir des petites sœurs dans l’avenir. « Notre région possède un riche patrimoine et notre concept peut parfaitement s’adapter à n’importe quel site, monument ou spécialité locale », atteste Gaston. Notre petit doigt nous dit qu’ils pourraient bientôt s’attaquer à la face nord du pic Saint-Loup.

Sébastien Hoebrechts