MACRON SANS FOND

Vincent Boileau-Autin, le Montpelliérain premier marié gay de France, a réagi sur sa page Facebook au démenti d’Emmanuel Macron concernant les rumeurs sur son homosexualité. Il regrette notamment que le candidat à l’élection présidentielle ne se soit pas montré plus engagé.

Alors que circulaient des bruits de couloirs sur la prétendue « double vie » que mènerait Emmanuel Macron avec Mathieu Gallet, le candidat d’En marche à l’élection présidentielle a récemment démenti ces rumeurs. Avec ironie mais sans grand engagement pour la lutte contre l’homophobie.

« J’aurai trouvé plus percutant que ses conseillers en communication lui suggèrent fortement une formulation plus engagée du genre : « Non, je ne suis pas homosexuel, et quand bien même ! Le savoir-faire n’est pas exclusif à l’hétérosexualité. » Le propos aurait été un acte contributif à la lutte contre l’homophobie et à la banalisation de l’homosexualité », précise le Montpelliérain.

« Le fait qu’Emmanuel Macron puisse être homosexuel m’importe peu. Je pointe simplement du doigt le manque de fond de son démenti » poursuit-il, dénonçant le fait que de nombreux politiques qui ne s’assument pas et « continuent de se cacher », laissent supposer « qu’être homo ou bi est encore une tare en 2017 (…) ».