VIVRE SON QUART D’HEURE ‘OF FAME’

Le génialissime dispositif qui offre aux spectateurs des salles obscures de se la jouer comme une star sur grand écran est arrivé à Montpellier, grâce aux cinémas CGR, qui en ont l’exclusivité pour six mois dans tout l’Hexagone.

Imaginés par Highlands technologies solutions, les CineCardz ont été primés à Las Vegas en avril dernier. L’appli permet aux spectateurs de projeter un message, via une courte vidéo, sur grand écran, entre deux bandes-annonces.

Fêter un anniversaire sous forme de générique télé, déclarer sa flamme version BD ou faire sa demande en mariage en live, l’idée est de surprendre pour une occasion très spéciale. Mais on peut avoir le talent d’un Georges Lucas et d’un Martin Scorsese réunis, il faudra s’appuyer sur les animations proposées. Dans un premier temps, il s’agit d’acquérir la vidéo de son choix sur le site au moins douze heures à l’avance, puis de l’agrémenter de photos personnelles, textes et couleurs. On choisit ensuite le film qui succédera à l’annonce du siècle et le tour est joué.

Pour Guillaume Dos Santos, directeur du CGR Lattes, « c’est une manière d’offrir une expérience inédite en salle de cinéma et donc d’attirer de nouvelles recrues ».

Techniquement, l’option d’activer CineCardz n’est que le résultat « de différentes mises à jour sur leur serveur et de la création de playlists spéciales. Les contenus nous sont livrés, poursuit-il, il n’y a plus qu’à les lancer sur la séance souhaitée par le client. »

De son côté, Patrick Zucchetta, heureux PDG de Highland technologies solutions, qui a déjà cartonné avec un serveur de cinéma qui, couplé au projecteur, stocke et lit des films numériques compressés (grassement racheté par l’Américain Dolby) ne prévoit pas de s’arrêter en si bon chemin. « Nous allons continuer le développement. Après le Mexique, l’Allemagne, l’Espagne et la France, nous allons investir tous les territoires. »

Installé depuis trois semaines au multiplexe de Lattes, le dispositif « prend doucement ».

Reste à savoir si une demande en mariage, prise en sandwich entre deux publicités juste avant la projection d’Alibi.com, dans une salle bondée, incitera l’heureux (se) élu(e) à offrir sa main jusque-là engluée dans le pop-corn…

Pour le directeur du cinéma, « c’est l’occasion de personnaliser la première partie, d’offrir au spectateur la possibilité de se l’approprier », tant il est vrai que ces moments perdus sont encore l’occasion d’envoyer le énième SMS de la journée… Alors autant se le projeter sur une toile grand format et faire vivre enfin, peut-être pas son quart d’heure, mais ses quelques secondes of fame à l’être aimé… Pour une petite vingtaine d’euros, tout le monde va dire « I love you ».

Valérie Marco

Ú www.cinecardz.com.