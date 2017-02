LE PROJET Ã€ L’Ã‰TUDE

La proposition de rachat du club anglais de Gloucester par le président de Montpellier Mohed Altrad nécessite une « étude approfondie », a indiqué l’European professional club rugby (EPCR) devant lequel a été présenté le projet mardi dernier.

« Le Conseil d’administration de l’EPCR a aujourd’hui (mardi) assisté à une présentation d’Altrad Participations (la maison mère du Montpellier Hérault Rugby, ndlr) et de Gloucester Rugby concernant la proposition d’acquisition de ce dernier. Lors de cette présentation à Genève, plusieurs propositions ont été faites et elles nécessitent une étude approfondie de la part du Conseil d’administration de l’EPCR », a expliqué l’instance organisatrice des compétitions européennes de clubs. « Le Conseil d’administration va continuer à consulter toutes les parties prenantes avant d’entamer des discussions ultérieures avec Altrad Participations et ne fera pas d’autres commentaires pour le moment », a-t-elle ajouté.

Un éventuel rachat de Gloucester par Altrad, qui est devenu actionnaire principal de Montpellier en 2011, suscite des réserves, les deux formations étant susceptibles de se rencontrer un jour en Coupe d’Europe.

Gloucester est l’un des plus anciens clubs anglais. Créé en 1873, il n’a été sacré qu’une seule fois champion d’Angleterre, en 2002. Sous la présidence d’Altrad, Montpellier a remporté en 2016 le Challenge européen, seconde compétition continentale.