LE RAS-LE-BOL DES AGENTS

Des contrôleurs de Tam (Transports de l’agglomération de Montpellier) ont été agressés samedi matin. Ils disent leur ras-le-bol.

Réveil douloureux samedi matin pour les agents de contrôle de Tam (Transports de l’agglomération de Montpellier). Il est 7 h 30 en ce samedi, leur journée débute. Un contrôle de routine est effectué à bord d’une rame et un étudiant montpelliérain, énervé par le retard occasionné, commence à s’emporter.

« Travailler pour se faire casser la gueule »

Trois employés de Tam, accompagné d’un agent de maîtrise, tentent de lui faire entendre raison et, sans sourciller, lui demandent de présenter son titre de transport. Le ton monte, quelques coups pleuvent. « Il y avait beaucoup de monde sur place, autour de la scène, raconte un témoin. Puis, les policiers sont arrivés et ça s’est calmé. » Momentanément seulement. Car si les policiers de la Bac emmènent l’auteur d’un ou plusieurs coups au commissariat, les agents de Tam ne veulent pas en rester là. « Ils ont immédiatement fait valoir leur droit de retrait pour se réunir », assure Laurent Murcia, du syndicat Force ouvrière, majoritaire au sein de l’entreprise.

Le constat est là. Deux agents au moins sont blessés. Légèrement mais blessés. « On ne vient pas travailler pour se faire casser la gueule », grogne un employé qui ne supporte plus le sort réservé aux contrôleurs dans le tramway. La réunion achevée, il est question de ne plus verbaliser durant toute la journée. De leur côté, les agents touchés sont observés par le médecin légiste de permanence.

Ce dernier ne détermine pas d’ITT mais l’un d’eux préfère se rendre à l’hôpital pour faire soigner ses blessures qu’il estime plus graves que ce qui est conclu dans le constat dressé.

Le mis en cause a reconnu les faits

Le mis en cause, étudiant à la faculté de Montpellier, a reconnu durant sa garde à vue s’être énervé. Deux plaintes ont été déposées contre lui. Il répondra ultérieurement, devant la justice, des faits de violences. Les syndicats ont décidé toutefois de maintenir les contrôles durant toute la journée de samedi. Ils entendent ainsi dénoncer les agressions dont sont fréquemment victimes les agents sur le terrain.

Yannick PovillonSamedi matin, deux agents au moins ont été blessés.