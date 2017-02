UN REPAS SUR MESURE AU MENU DE L’APPLI

Vous déjeunez en ville et vous suivez un régime alimentaire spécifique ? L’appli Youalacarte est faite pour vous. Lancée en janvier à Paris, elle débarque aujourd’hui sur le Clapas. Téléchargeable sur IOS ou Android, elle est gratuite, facile d’utilisation et sans pub. Son cofondateur Mohammed El Bojaddaini n’a pas choisi Montpellier au hasard. Diplômé du lycée Jean-Monnet et de l’ESC, c’est ici qu’il a grandi avant de se lancer dans la finance internationale. Après la City, Tokyo ou Hong Kong, il ramène une idée dans ses valises. « Manger sain et sur mesure peut s’avérer difficile dans un quartier que l’on ne connaît pas. A fortiori en voyage. Que l’on soit vegan, sportif, femme enceinte, que l’on souffre d’allergies alimentaires ou que l’on mange hallal ou kasher, les régimes particuliers concernent de plus en plus de monde. » 16 millions de citadins en France auraient une alimentation qui les restreint lorsqu’ils mangent en extérieur. Youalacarte géolocalise les menus dans les restaurants à proximité de l’utilisateur qui a préalablement rempli son profil alimentaire. Photos des plats et détails des cartes sont aussi disponibles. 70 adresses sont recensées à Montpellier, 850 à Paris. Chacun peut personnaliser l’expérience grâce à un moteur de recherche (choix par ingrédient) et une fonctionnalité ‘mood’. L’appli fait des recommandations en fonction de votre humeur du moment.

Mohammed El Bojaddaini, qui a créé sa start-up avec quatre amis, ne compte pas s’arrêter là pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Carnet d’adresses étoffé et services complémentaires sont à l’étude. « Certains services seront payants pour pérenniser le modèle économique. » Les concepteurs de l’appli espèrent bien la développer au-delà des frontières de Montpellier. Cathy Soun