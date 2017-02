MÃ‰DITERRANÃ‰ENNES AU CÅ’UR DU DOCU

Le festival Cinemed et la médiathèque Federico-Fellini proposent trois rendez-vous consacrés au documentaire, les 23, 24 et 26 février, sur la Méditerranée au féminin. Trois œuvres de création sur les femmes ou réalisés par des femmes vous transporteront de l’Égypte au Maroc en passant par l’Italie et la Tunisie.

Au programme, à la médiathèque (place Paul-Bec) : ‘Rivages’ (Italie-France, 2015) d’Irène Dionisio, jeudi à 18 h (débat avec la réalisatrice) ; ‘La fiancée du Nil’ (France, 2015), d’Edouard Mills-Affif, vendredi à 18 h (en présence du réalisateur), et ‘Tisseuses de rêves’ (France/Maroc, 2015) d’Ithri Irhoudane, dimanche à 16 h.

Entrée libre.