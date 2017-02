MONTPELLIER : CAPITALE D’E-SPORT

Avant le E-sport show, Thibaut Perez décrit son activité de gamer pro. Plus de 5 000 personnes sont attendues au salon du jeu vidéo Montpellier e-sport show, qui se tiendra le 25 et 26 février à l’Arena. Thibaut Perez, spécialiste du jeu vidéo de football Fifa, évoque la professionnalisation du jeu vidéo et son essor grandissant.

Depuis quand jouez-vous ?

Au niveau des loisirs, cela fait très longtemps. C’est depuis Fifa98 sur Playstation 1TM, j’ai vraiment grandi avec. En compétition, c’est un peu plus récent. Ma première, je l’ai faite un peu par hasard en 2012, une manifestation organisée à Montpellier par Carrefour Lattes, que j’avais remportée. J’ai continué mes études et j’ai un peu laissé tomber Fifa. C’est à partir de 2014 que je me suis inscrit à pas mal de tournois. Ça a bien marché.

Comment ont réagi vos parents ?

Au début, ils avaient du mal avec ce concept. Ils me disaient : « C’est pas possible de gagner autant d’argent en jouant. » Nous sommes la première génération à se lancer là-dedans, j’espère que ça continuera.

Quels sont les revenus d’un bon gamer ?

Les bénéfices, pour ma part, c’est essentiellement ce que je gagne en tournoi. C’est ce qu’on appelle les cash prize. Après, il y a un phénomène nouveau avec de plus en plus de partenariats noués avec des clubs de football professionnel comme le PSG, Nantes ou Lyon, et là, les salaires peuvent monter jusqu’à plus de 2 000 € par mois.

La Montpellier e-sport team, dont vous êtes manager, vient récemment d’être créée, pouvez-nous raconter sa genèse ?

J’ai été contacté par Jean-Marc Irigoyen, président du Montpellier e-sport show. Il m’a fait part de sa volonté de créer une structure de e-sport composée uniquement de joueurs locaux. Ce challenge m’a plu parce que c’est un projet de grande envergure, avec la possibilité d’avoir une gaming house, c’est-à-dire une salle consacrée à l’entraînement avec des PC, des consoles, la création d’une chaîne Youtube et Twitch.

Pouvez-vous nous expliquer votre rôle ?

Ma mission principale, c’est l’intendance, c’est-à-dire la réservation des hôtels, des transports, s’assurer que les joueurs ne manquent de rien lors d’un tournoi. Après, la dimension psychologique est fondamentale pour rassurer le joueur. Il peut penser : « Celui-là, j’ai du mal à le battre, j’ai du mal avec son style. » Le rôle du manager, c’est de lui dire : « Écoute, maintenant, c’est un nouveau match », comme un coach de football classique pourrait le faire.

Comment avez-vous accueilli le grand salon du jeu vidéo et du e-sport à Montpellier ?

L’annonce a été vécue comme une immense fierté. Depuis le temps qu’on est dans l’e-sport et qu’on a envie de participer à son développement… On souhaite vraiment que Montpellier devienne la capitale de l’e-sport. En tant que joueur, c’est exceptionnel d’évoluer dans ce cadre prestigieux qu’est l’Arena.

Recueilli par Théo Combes

‘TPRZ’ manager de Montpellier.