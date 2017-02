ON VA OÃ™ CETTE SEMAINE ?

Nos bons plans de sorties culturelles cette semaine.

Big bang au théâtre de Grammont. « Ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi », disait Jean Cocteau. Rodrigo Garcia, le directeur si décrié (et trop peu soutenu, selon lui) de hTh qu’il a décidé de ne pas prolonger son séjour montpelliérain, connaît forcément le bel aphorisme de Jean Cocteau. La sélection est impeccable, puissante, politique : Hélène Soulié, Marion Guerrero, Julien Bouffier, Stethias Deler, Alain Béhar et Bruno Geslin. On aimerait tout voir, il le faudrait en vérité.

Du 21 février au 3 mars. hTh, Théâtre de Grammont, Montpellier. 15/20 €.

04 67 99 25 00.

Y Olé ! à l’opéra Berlioz. Dans ce spectacle très personnel, José Montalvo ravive ses souvenirs d’enfant de réfugiés politiques andalous ayant fui le franquisme. À sa bonne (pour ne pas dire géniale) habitude, le chorégraphe décloisonne, déraisonne, décontracte plateau et vidéo, hip-hop et flamenco, musique classique, tubes populaires et rythmes africains…

Mercredi 22 et jeudi 23 février, 20 h. Opéra Berlioz, Montpellier. 18/36 €.

0 800 600 740.

Deux Lacs des cygnes au Zénith sud. Deux versions du Lac des cygnes la même semaine au Zénith sud à deux jours d’intervalle ! Vendredi, il sera le fait des Ballet et orchestre de l’Opéra national de Russie, et dimanche du Saint-Pétersbourg ballet théâtre. Un duel fratricide à Montpellier la russophile ? Ne dit-on pas pourtant qu’il suffira d’un cygne ?

Le 24 février, 20 h 30. Le 26, 13 h 30. Zénith sud. 39/62 €. 04 67 64 68 83.

Bonga à la salle Victoire 2. Figure de proue, pour ne pas dire monument, de la musique angolaise, le chanteur Bonga a chanté, au cours de ses cinquante années de carrière, la lutte contre l’oppression coloniale, l’exil, la nostalgie, la mondialisation, et ce faisant, donné tout son sens à l’idée d’africanité.

Jeudi 23 février, 20 h. Victoire 2, Saint-Jean-de-Védas. 20/25 €.

04 67 47 91 00.

Armida à l’Opéra-Comédie. Signé Rossini, cet opéra peu donné revisite l’une des plus célèbres légendes du Tasse (La Jérusalem délivrée) : la belle magicienne musulmane Armida (interprétée par Karine Deshayes, mezzo-soprano très en vue) a un coup de foudre pour son ennemi juré, le chevalier Rinaldo (Enea Scala, puissant ténor italien), et c’est réciproque. Jean-Michel Criqui assure la reprise de la mise en scène décalée, décoiffante (et stadière !) de Mariame Clément, associée comme toujours à Julia Hansen pour les décors et costumes.

Dimanche 26 (15 h), mardi 28 février (20 h), vendredi 3 (20 h) et dimanche 5 mars (15 h). Opéra-Comédie. 19/65 €.

04 67 60 19 99.