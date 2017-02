300 DANS LA RUE

Direct Matin Montpellier Plus

Cortège sous surveillance hier. Plusieurs groupes de jeunes, pour la plupart lycéens, ont pris part à une manifestation sauvage en soutien à Théo, jeune homme de 22 ans hospitalisé après un viol présumé lors d’une interpellation en Seine-Saint-Denis le 2 février dernier. La mobilisation est partie des établissements Jean-Monnet, au nord de Montpellier, et Jean-Mermoz, dans le quartier Antigone. Selon nos informations, une centaine de jeunes se dirigeait à 9 h vers l’esplanade Charles-de-Gaulle et la place de la Comédie tandis que près de 200 étudiants du lycée Jean-Monnet tentaient de rallier à pied le lycée Jules Guesde pour faire grossir leurs rangs.

Des barrages ont été mis en place par les forces de l’ordre pour bloquer les rues empruntées par les manifestants qui remontaient, à 10 h, les rails de la ligne 3 du tramway en direction des Arceaux et du boulevard Gambetta.

En centre-ville, les manifestants qui arrivaient d’Antigone se sont divisés en petits groupes. Des motards régulaient la circulation avenue Jean-Mermoz, en fin de matinée vers 11 h, pour protéger les véhicules d’un feu au beau milieu de la chaussée.