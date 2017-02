CASSEZ LA CROÃ›TE !

La Compagnie Maritime accueille dans son théâtre la deuxième édition d’un Momentané organisé par le Collectif l’Approche le samedi 25 février, de 16 h à 21 h. Intitulé « Un petit bout de croûte », cet événement éphémère a pour but de favoriser la rencontre et l’expression des jeunes artistes de tout univers.

Le Momentané est une vitrine sur le travail en cours ou abouti de jeunes artistes de la région. Il leur permet en effet pendant 20 minutes maximum de présenter devant un public des créations en cours, des extraits de spectacles en tournée ou même un spectacle réalisé spécialement pour l’occasion.

Cette deuxième édition se déroule sur le thème « Un petit bout de croûte ».

Elle accueillera plusieurs artistes d’univers différents : théâtre, projection, performance, musique.

Une exposition sur ce thème sera spécialement installée à l’entrée du théâtre de la Compagnie Maritime.

Tout au long de l’événement, un goûter sera proposé pour échanger avec les artistes et leur faire un retour sur leur présentation.

À propos du Collectif l’Approche

Le Collectif L’Approche est fondé en 2015 et réunit de jeunes artistes issus des conservatoires de danse, de musique, de théâtre de Montpellier et de la compagnie Maritime. C’est grâce à l’université Paul Valéry qu’ils ont pu produire leurs premiers spectacles. Le Cabaret Dièse (2014) et Silence Radio (2016) sont des créations collectives nées de cette dynamique de croiser les arts du spectacle en abordant des thématiques urgentes de notre société contemporaine (les nouvelles technologies et Internet, la place du silence). Le Collectif L’Approche réfléchit à une nouvelle manière d’envisager le spectacle vivant, tant dans la relation qu’il instaure avec le public que dans la volonté de croiser tous les arts scéniques. Le Collectif souhaite toucher le plus de monde possible et pas uniquement les abonnés du théâtre public.

La Compagnie Maritime,

24 avenue de la Croix-du-Capitaine. Samedi de 16 h à 21 h. Entrée libre.

À la découverte de l’expression des jeunes artistes.