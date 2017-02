Le nouveau musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole a rouvert ses portes le 3 février 2007. Depuis, il n’a cessé de s’enrichir, de se renouveler et compte à présent parmi les plus importantes collections françaises et européennes. Aujourd’hui, il offre non seulement à ses visiteurs un parcours dans l’histoire de l’art du XIVe siècle à nos jours, mais également une programmation culturelle dynamique et variée, accessible à tous.

Pour célébrer cet anniversaire, l’ensemble des équipes du musée et leurs partenaires se sont mobilisés pour nous offrir un week-end festif avec de très nombreux rendez-vous, entièrement gratuits. L’inauguration par le Président de Montpellier Méditerranée Métropole Philippe Saurel, assortie d’une remise de prix au 3 millionième visiteur aura lieu aujourd’hui à 18h30. Tout au long du week-end, des visites guidées insolites, des déambulations dansées ou parlées, des projections, des animations pour tous sans oublier la musique de rue en fond sonore, sur le parvis !