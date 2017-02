L’Ã‰PINE AU PIED…

Le chantier de rénovation et de modernisation du centre commercial Le Polygone a une heureuse conséquence : on va enfin pouvoir régler le délicat problème de la dalle du Triangle. Celle-ci est dégradée depuis de très nombreuses années. On ne compte plus les dégâts des eaux subis, lors des intempéries, par des commerçants du niveau bas. En cause : la circulation des camions de livraison sur la dalle qui a fini par notamment endommager les jointures.

Or, la dalle du Triangle cache un délicat problème, qui a fini par virer à l’imbroglio. Cet espace de circulation piétonnier ne relève en aucun cas du domaine public. Il appartient à la copropriété du Triangle. C’est donc un espace privé. Dont l’accès reste ouvert dans le cadre d’un accord (évident) signé lors de la réalisation du quartier au milieu des années 1970. Et comme dans toute copropriété, il faut que l’ensemble des propriétaires trouvent un accord pour engager les réparations. Le projet du Polygone est, semble-t-il, arrivé à point nommé. Il va permettre à la société Socri Promotion et à la Ville de participer financièrement aux lourds frais de réparations. Aux côtés, bien sûr, des propriétaires. Le résultat n’en sera que valorisant. En effet, la dalle du Triangle sera aménagée en une « avenue piétonne commerçante ». Elle bénéficiera d’une revégétalisation ambitieuse avec des arbres. Ainsi que d’un nouveau mobilier urbain. L’objectif est de dégager un parvis « qui rétablit l’unité urbaine, en incluant dans l’harmonie générale les boutiques alentour ». Selon les promoteurs, « nous sommes en plein dans la reconquête urbaine ». K.M.