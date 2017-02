UN RENOUVEAU POUR LE POLYGONE

Henri Chambon, président de la société civile immobilière Le Polygone, et Philippe Saurel, maire de Montpellier, ont présenté hier le projet de rénovation du centre commercial. Un dossier ambitieux destiné à ouvrir le mail commercial sur la ville, comme l’a exprimé Jean-Paul Viguier, architecte urbanisme en charge du projet.

« Le Polygone a été construit à une époque (le milieu des années 1970, NDLR) où l’on était fasciné par les centres commerciaux à l’américaine. Cela a donné des centres gros consommateurs d’énergies et fermés sur la ville. Le futur Polygone sera, au contraire, un bâtiment qui s’ouvrira sur la ville », a-t-il expliqué. C’est pourquoi, hier, lors de la présentation, tant Philippe Saurel qu’Henri Chambon ont insisté sur un élément clé du résultat futur : « Le Polygone sera conçu comme une rue marchande entre la Comédie et Antigone. » Une sorte de « charnière » entre ces deux quartiers, sans rupture aucune. Du moins dans les esprits. Une rue intérieure ouverte que chapeautera, au niveau de la toiture, une vaste verrière gonflable de 140 m de long, ouverte sur ses parois pour apporter une circulation de l’air durant la belle saison. Mais ce projet de réhabilitation ne doit pas occulter le projet d’extension du Polygone, mené depuis plusieurs années par la Socri, la société propriétaire du centre commercial. « Ce projet d’extension doit s’inscrire dans l’objectif d’hypercentre sur lequel nous travaillons », a précisé Philippe Saurel.

Et pour cause : la Métropole, qu’il préside, a lancé une étude de requalification de tout le périmètre urbain compris entre la place de la Comédie et l’hôtel de région. Il s’agit de tenir compte du départ de certaines administrations régionales situées avenue Henri-II-de-Montmorency, dans le cadre de la réorganisation née de la fusion des régions Languedoc- Roussillon et Midi-Pyrénées.

Karim Maoudj