A Bordeaux, Nantes ou Strasbourg, des robots d’un nouveau genre sont en passe de remplacer les vieux plans en papier ou les applications mobiles pour trouver son chemin dans le tramway : des « chat bots », assistants virtuels avec lesquels l’utilisateur dialogue directement via Facebook. Cet outil, baptisé « Trambots », a été lancé début février par quatre jeunes entrepreneurs, 23 ans de moyenne d’âge, réunis au sein de la start-up bordelaise Facebots. « On se hâte souvent de peur de rater le tram, c’est source de stress. Avec Trambots, il est possible de connaître instantanément l’horaire du prochain tram et de celui qui arrive derrière », explique l’un des fondateurs de Facebots, Maxime Girard. « L’assistant virtuel pour des déplacements plus malins » compte déjà 4.000 utilisateurs dans la métropole girondine. L’équipe a déjà déployé ses « Trambots » à Nantes, puis à Strasbourg. Lyon, Montpellier et Toulouse devraient suivre.