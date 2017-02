LE BEACH VOLLEY VOIT PLUS GRAND

Direct Matin Montpellier Plus

Cela fait plusieurs mois déjà que le club de La Rauze a dressé les plans de son agrandissement. Avec l’ambition affirmée de devenir le pôle référence des équipes de France. Comme il l’est déjà en senior. Un projet qui n’avance pas ou pas assez vite au regard de l’évolution du club qui affiche 350 adhérents : « La pratique loisir est arrivée à saturation et 3 ou 4 terrains intérieurs permettraient de belles perspectives. » Depuis vendredi, le club a ainsi lancé une pétition, à l’adresse de la mairie, afin de présenter et booster son projet qui associe la mairie, la Fédération française de volley et l’association.

change.org/p/signez-lap%C3 % A9tition- pour-leprojet- d-agrandissement- dumontpellier-beach-volley.