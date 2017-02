VITICULTURE AU FÃ‰MININ

Le 8 mars prochain, les Archives départementales proposent des regards croisés autour du rôle joué par les femmes dans l’histoire et le développement de la viticulture dans l’Hérault. Après la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle, les grands propriétaires ont investi massivement dans le vignoble. Le département de l’Hérault sera alors considéré comme le plus grand vignoble du monde. Toutes les tâches saisonnières, de la taille aux vendanges, exigent une main d’œuvre importante, et les femmes jouent un rôle crucial dans ce travail. Depuis une trentaine d’années, la filière vitivinicole connaît une mutation profonde et

de nouveaux modèles d’exploitation voient le jour. Les femmes portent un regard neuf sur l’œnologie et la viticulture. Les trois conférences proposées par les Archives apportent un éclairage original sur ce sujet. A 15 h, Jean-Louis Escudier Historien, chargé de recherche au CNRS, mènera une conférence sur Les femmes et la vigne. A 16 h, l’Historienne, professeur des Universités de Montpellier, Geneviève Gavignaud-Fontaineparlera du rôle particulier des femmes dans l’histoire de la viticulture héraultaise. A 17 h, Marie-Ange Lasmenes, ethnologue tiendra une conférence sur le thème Paroles de femmes viticultrices. Un regard ethnographique. A l’issue des conférences, une dégustation de vin sera proposée par Nathalie Delbez du Domaine Décalage, une femme qui a décidé il y a 10 ans de redonner vie à ce domaine viticole en abandonnant son métier de juriste et en se consacrant à ce métier, qu’elle estime devoir perpétuer, magnifier, et transmettre.

Pierrevives, av. Pr. Blayac. Le 8 mars, dès 15 h dans l’Amphithéâtre. Gratuit.