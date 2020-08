Bienvenue sur Direct Montpellier Plus !

Agence d’événementiel, nous sommes spécialisés dans l’organisation d’évènements professionnels dans Montpellier et ses environs.

Les besoins d’organisation d’événements professionnels sont très variables. Il n’y a pas une entreprise comme une autre, et il n’y a pas non plus un évènement d’entreprise comme un autre. L’une aura besoin d’un salle de réunion dans le quartier des Beaux Arts avec des services de standing lorsque l’autre souhaite organiser une réunion rapide au bord de la mer pour présenter Palavas à un client. Parfois de plus gros évènements sont entrepris comme une conférence sur les enjeux futurs de votre industrie ou encore un séminaire clé en main avec hébergement, restauration et animations tout inclus dans un des nombreux châteaux de l’Hérault. Nos offres s’assemblent et se complètent mais ne se ressemblent pas !

La région de l’Hérault avec Montpellier comme effigie ont de quoi satisfaire les entreprises qui souhaitent y organiser leurs évènements. Montpellier est un des pôles immanquables du Sud Est de la France. Son climat du Sud doux toute l’année, son arrière pays qui fait remonter le temps, Montpellier est une ville moderne qui a su garder son patrimoine culturel intact.

Que vos évènement soient à destination des Montpelliérains ou non, tous pourront bénéficier d’un accès facile depuis toute l’Europe. Grâce à sa position centrale du Sud de la France, Montpellier n’est qu’à 2h de route de Marseille et Toulouse, idéal pour un rassemblement régional avec ceux qui habitent dans les villes alentours comme Nîmes, Béziers, Perpignan ou Avignon. L’aéroport Montpellier Méditerranée a des liaisons quotidiennes avec les principales villes Françaises. Paris, Bordeaux et Nantes sont ainsi à moins d’une heure de la Méditerranée. Le dépaysement est à la porte de toute l’Europe, puisque la ville est également proche de la frontière espagnole, en particulier des villes de Gérone et Barcelone, mais aussi de l’Italie. En organisant votre événement à Montpellier, vous allez ravir tous ceux qui habitent aux alentours et tous ceux qui ont besoin de dépaysement et de soleil.

Organiser un évènement professionnel à Montpellier n’est pas à la portée de tous. L’offre de locations de salles et d’animations y est large, les prestataires nombreux et les joyaux locaux savamment dissimulés. S’entourer de professionnels vous permet d’éviter les déboires inutiles, les dépassements de budgets et vous pousse à vous concentrer sur l’essentiel en délégant la partie opérationnelle de votre évènement Montpelliérain.

Direct Montpellier Plus est experte dans l’organisation d’événements à destination des professionnels. Nos années d’expérience dans la conception, la préparation et la gestion d’événements professionnels nous ont permis d’être en contact avec un large spectre d’acteurs locaux expérimentés avec lesquels nous avons l’habitude de collaborer pour organiser tous types d’évènements.

L’Hérault n’est pas un département comme un autre. Montpellier l’urbaine est pleine de salles, d’hôtels, de résidences et de villas qui peuvent héberger nombre de vos évènements. Mais les vrais joyaux de l’hérault, que l’on appelle ici “folies” sont généralement hors des sentiers battus et difficiles d’accès pour les non initiés. Nous travaillons avec les propriétaires de ces “folies”, pour que vos évènements professionnels puissent être tenus dans la campagne à deux pas de Montpellier dans des bâtisses historiques très typiques de la région.

Les options de salles ne manquent pas et s’adaptent à vos besoins : salles en amphithéâtre pour une conférence de presse en plein centre de Montpellier, salle de formation dans un immeuble dans Figuerolles ou encore séminaire dans un des nombreux château de l’Hérault. Chaque salle a ses propriétés, son usage idéal et nous connaissons ses moindres détails pour vous offrir exactement ce que vous recherchez.

Nous sommes également très proches des traiteurs et restaurateurs locaux, et savons lesquels recommander suivant ce que vous souhaitez pour votre évènement. Un menu végétarien, un buffet avec des mets directement issus des producteurs locaux, une dégustation des vins de l’Hérault, nous trouvons les meilleurs prestataires de notre région et vous amenons toutes les saveurs du sud directement dans l’assiette ou le verre de vos invités.

Montpellier est également une ville vivante qu’on se doit de découvrir. Nous vous accompagnons dans vos visites de Montpellier, pour flâner dans le musée Fabre, se promener sur les berges du Lez ou admirer la ville depuis les hauteurs du château d’eau. Montpellier possède aussi un Arc de Triomphe qui surprendra ceux qui ne pensaient pas en trouver autre part que dans la capitale. Boire un verre sur la place de la Comédie, faire un peu de shopping au Polygone ou dans une des petites boutiques dissimulées dans le labyrinthe que sont les ruelles du centre ville fait partie de l’expérience Montpelliéraine à découvrir durant votre séjour.

Pour souder vos équipe ou pour un moment au soleil au grand air Méditerranée, Palavas Les Flots et La Grande Motte sont des stations balnéaires à moins de 10 minutes de Montpellier. Villes habituées à recevoir des touristes, ce ne sont pas les animations qui manquent ! Planche à voile, plongée, voilier, scooter des mers… toutes ces activités nautiques sont idéales pour un séminaire dépaysant pour vos convives qui ne vivent pas en bord de mer.

Nos chargés de projet prennent votre évènement en main de sa conception jusqu’à sa fin. Etude des besoins, recommandations de lieux ou d’animation, notre expertise de la région vous sera capitale pour rendre votre évènement totalement inoubliable. Nous établissons un rétroplanning que nous respectons à la lettre pour toujours rester dans les temps et respecter les budgets. Nous possédons également nos propres équipes techniques pour s’assurer que tout se déroule comme prévu. Les sonorisations, connexions, branchements ne sont ainsi jamais un problème.

Notre vaste réseau de prestataires nous permet d’avoir accès à un catalogue impressionnant de services dans la métropole Montpelliéraine : célébrités pour une soirée, musiciens pour un gala, animateurs pour un repas, traducteurs ou interprètes pour une réunion et bien sûr les habituels transporteurs pour que vos convives n’aient qu’à se laisser bercer d’une destination à une autre pour un séjour dans l’Hérault en toute fluidité.

Venez découvrir les événements types à destination des professionnels que nous sommes le plus habitués à organiser. Si votre événement est différent, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous explorions ensemble les possibilités.