COCOON PROJECT : L’IDÃ‰E D’UN REFUGE

Un vrai projet de société. C’est bien ce qu’ont imaginé, au sens littéral du terme, Alain Paugam et Jérôme Boudet avec Cocoon project. « Un abri pour les sans-abri », sorte de kiosque à journaux compact et autonome posé sur le domaine public. Affichant des profils très différents, le premier, toujours professeur d’océanographie, a travaillé pour la Région Languedoc-Roussillon, responsable du littoral et des activités liées à la mer, quand le second est issu du monde de l’entreprise et de la finance, « rémunérateur mais pas très satisfaisant sur un plan personnel », tous deux ont été confrontés un jour à des personnes engluées dans la toile sinistre de la grande précarité.

« En général, il s’agit d’accidents de la vie, d’erreurs de parcours qui tournent à la spirale infernale dès que l’on perd son toit. Autant de profils gâchés à qui il suffirait d’un rien pour reprendre pied, témoignent les deux concepteurs. Et quand on vient juste d’atterrir dans la rue, on se retrouve dernier dans la grille de l’aide sociale. » C’est pour cette raison qu’Alain Paugam et Jérôme Boudet ont imaginé un dispositif innovant, hors de tout financement public. L’idée associe le monde étudiant, celui des entreprises et les habitants d’un quartier, tous œuvrant main dans la main avec les travailleurs sociaux pour remettre le pied à l’étrier des sans-abri. « Les étudiants, rassemblés sous forme associative comme cela existe dans les grandes écoles, seront chargés de trouver les partenaires financiers. Ces derniers, que ce soit une boulangerie ou une grande société, ‘sponsoriseront’ le refuge, soit parce que cela correspond aux valeurs de son dirigeant, parce que ça permet de fédérer les équipes autour d’un projet, de s’investir sur un territoire… » Et parce qu’après défiscalisation, l’investissement ne leur coûtera que « 5 à 10 € par jour ; pour une semaine à 50 € ou un trimestre à 1 000 €. Chacun étant libre de placer le curseur où il veut. » Quant au quartier où sera implanté ce ‘kiosque’ singulier, l’emplacement sera choisi avec les habitants pour lui conférer une vraie dimension citoyenne et que la personne choisie par les éducateurs ou assistants sociaux bénéficie d’un accueil favorable, le temps de se relancer. « C’est pour ça qu’il n’en faut pas plus d’un par quartier. Pour que des liens puissent se nouer. » Et pour que ce cocon protecteur provisoire, chrysalide en devenir, laisse place à un autre avenir pour la personne à la rue.

Diane Petitmangin