BON Ã€ SAVOIR

Le grand froid, le vent glacé, la neige peuvent être à l’origine de risques graves pour la santé : hypothermie (diminution de la température du corps en dessous de 35 degrés), gelures aux extrémités, chutes, aggravation des risques cardiovasculaires, etc.

Soyez donc vigilants et adoptez les bons réflexes !

Évitez ainsi de vous déplacer, particulièrement les enfants et les plus de 65 ans.

Ne faites pas trop d’efforts physiques ni d’activités à l’extérieur.

Ne consommez pas d’alcool : l’ébriété fait disparaître les signaux d’alerte liés au froid.

Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Nourrissez-vous convenablement.

Maintenez une température ambiante de votre domicile à un niveau convenable d’environ 19 degrés.

Et si vous devez utiliser votre voiture, prenez toujours une couverture, un téléphone portable et vos médicaments habituels au cas où vous seriez bloqués.