VENEZ Ã‰TUDIER L’UM

Le samedi 4 mars, l’université de Montpellier s’ouvre sur la cité lors de la journée portes ouvertes. L’occasion de découvrir les campus, les formations, les diplômes et de mieux envisager son avenir à l’université. Étudiants, lycéens, parents sont les bienvenus. 6e université française avec ses 45 000 étudiants, 8 facultés, 6 instituts et 1 école d’ingénieurs, l’Université de Montpellier propose 600 diplômes par la voie classique, en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.

Cette journée portes ouvertes sera l’occasion de tester certaines idées reçues :

Des diplômes, mais pas d’emploi ? Faux. Les taux d’insertion professionnelle sont bons : plus de 90 % après une Licence Pro ou un Master.

Des études longues ? Pas toujours ! Il existe de nombreux parcours de formation. Vous pouvez, par exemple, intégrer un IUT (institut universitaire de technologie) et faire un DUT en 2 ans ou bien préparer une licence pro en 3 ans.

La fac, c’est facile ? Pas forcément : moins d’heures de cours, mais le temps de travail personnel à fournir est important.

Au programme : découvrir de nombreux domaines d’enseignement : droit, économie, éducation, gestion, santé, sciences, technologies ; visiter les campus, les logements étudiants ; faire le point sur les diplômes proposés ; échanger avec les étudiants, les enseignants, les conseillers d’orientation, les tuteurs, les assos étudiantes ; s’informer auprès des interlocuteurs du Crous et des services scolarité ; assister à des conférences, des expériences et manipulations scientifiques.

umontpellier.fr/agenda/journees-portes-ouvertes-de-lum