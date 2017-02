VERT ET CLAIR !

Les universités sensibilisent-elles suffisamment leurs étudiants aux problématiques environnementales et sociales et sont-elles réellement engagées dans le développement durable ? « Les étudiants, au travers de projets de filières, dans le cadre d’associations ou tout simplement par convictions personnelles, sont très investis sur le sujet. C’est le cas dans notre université », note Valérie Le Chenadec, responsable développement durable de l’université Paul-Valéry, qui s’est lancée dans cette démarche en janvier 2016 en prenant la tête de la cellule DD & RS (Développement durable et responsabilité sociétale).

« Les étudiants sont sensibles au critère »

Depuis 2009 via la loi Grenelle, il est imposé à tous les établissements d’enseignement supérieur de mettre en place une démarche développement durable, sous la dénomination « plan Vert ».

Outre l’aspect réglementaire d’autres raisons peuvent motiver la démarche : l’image et l’attractivité. « Les étudiants sont sensibles au critère de campus durable et solidaire, qui est devenu un gage d’investissement pour un devenir durable. » L’insertion professionnelle avec des métiers qui évoluent est aussi une préoccupation majeure. Dans le privé comme dans le public, les dimensions du DD & RS sont désormais prises en compte. Le plan Vert est un modèle de stratégie (ou d’agenda) que l’établissement peut adapter à ses propres réalités, les niveaux de performance s’étalonnant de la seule prise de conscience à l’exemplarité.

« Sur les cinq niveaux, nous nous situons au3. Pour exemple, la protection de la biodiversité, développer une politique d’achat responsable, former les acteurs du développement durable ou renforcer la participation à la recherche pour une société durable sont des objectifs à atteindre. » S’il est primordial de repenser son mode de consommation, « tant dans le domaine de l’informatique que dans celui des petites fournitures de bureaux », la maîtrise énergétique est un enjeu majeur qui s’illustrera à partir de la réalisation du bilan carbone (émission de gaz à effet de serre) de l’université, lancé le 24 février 2017. On s’est pourtant frigorifié tout l’hiver dans des bâtiments de fortune. « Notre université s’attache à corriger de manière efficace ces problèmes qui seront pris en compte dans le cadre du bilan mais aussi de l’audit énergétique qui sera mené par des étudiants de notre master gestion des projets environnementaux. » Dont acte.

La diminution de la consommation énergétique des bâtiments reste un défi moins pour les bâtiments nouveaux et futurs que les anciennes constructions. « Les normes énergétiques des campus des années1970 sont très éloignées de celles d’aujourd’hui et, bien sûr, les coûts sont loin d’être négligeables ! »

Modifier les habitudes tout en proposant des solutions alternatives

Côté transports, les déplacements domicile-travail et inter sites restent problématiques. De nombreux travaux de réhabilitation puis de construction vont démarrer cette année, et l’université s’est engagée à proposer à sa communauté un plan de déplacement, « le nombre de places de parking entre autres sur notre campus, route de Mende, va diminuer à terme ».

La réflexion semble donc s’engager sur une modification des habitudes tout en proposant des solutions alternatives. Alors, l’université est-elle bien positionnée pour son inscription à l’exigeant label DD & RS, dont le plan Vert permet de poser les bases. « L’objectif est d’être prêts d’ici deux ans », avance la responsable.

L’université, comme les voyages, forme la jeunesse ! La dernière consultation nationale (2016) menée par le Réseau français des étudiants pour le développement durable a récolté 10 500 réponses. « Ceci tend à démontrer que la jeunesse est très attentive aux enjeux climatiques et que la solidarité, les questions de genre et justice climatique entre autres font partie de leur réflexion. »

Valérie Marco

En bref

UN PLAN VERT ET UNE JOURNEE EN AVRIL

Le plan Vert se déploie à travers neuf défis : consommation et production durables, connaissance (formation, recherche), gouvernance (handicap, achats, égalité des chances…), changement climatique et énergies, transports, biodiversité, santé publique (prévention et gestion des risques), démographie (immigration et inclusion sociale), défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le monde. Une journée DD & RS est prévue le 27 avril. Elle permettra à tous les publics de comprendre les enjeux de l’implication d’un établissement de l’enseignement supérieur.Pour la mise en place d’actions contre le changement climatique.